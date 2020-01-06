Muharrem İnce’den sokak hayvanları için çağrı

Ankara’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası CHP’li Muharrem İnce, çektiği video ile Ankaralı yurttaşlardan sokak hayvanları için yardım çağrısında bulundu.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım!” diyerek görüntülü bir mesaj paylaştı.

İnce yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”Ankara kar altında ve çok soğuk, Ankaralı hemşehrilerimiz Cumhuriyet’in başkentine yakışır şekilde davranacaklarına inanıyorum. Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım herkes evinin önüne bir miktar mama bırakırsa, elimizden geldiğince yuva yapabilirsek onları soğuktan korumuş oluruz.”