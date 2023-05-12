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12 Mayıs 2023
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Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme evrakları YSK’ya teslim edildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK’ya teslim etti.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce dün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu…

İnce, “Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

 

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