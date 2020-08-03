Muharrem İnce’nin parti kurması Ali Babacan’a yarar

Can Ataklı: Muharrem İnce’nin parti kurması Ali Babacan’a yarar

CHP’de fırtına hiç dinmiyor pek dinmeyecek de.

Acayip bir Kurultay’dan sonra CHP kulislerine olduğu kadar tüm siyasetin göbeğine bomba gibi düşen bir haber kafaları da çok karıştırıyor. Hürriyet’in nadir kalan saygın yazarlarından gerçek gazeteci Yalçın Bayer Muharrem İnce’nin Eylül ayı içinde parti kuracağını yazdı.

Üç gün geçmesine rağmen Muharrem İnce’den tek satırlık açıklama bile gelmedi. Benim d ulaştığım Muharrem İnce’ye çok yakın bir kaynak parti için eylüle kalınmayacağını, 3 ağustos haftasında partinin kurulacağını, 45 kişilik bir kurucular listesi olduğunu, 20’yi aşkın milletvekilinin de bu partiye katılacağını söyledi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim gecesi bir ada ortalıktan kaybolarak ünlü “Adam kazandı” mesajıyla ağır eleştirilere hedef olan Muharrem İnce, henüz doğrulanmayan “parti kuruyor” haberi ile ilgili de ağır eleştirilere uğruyor.

Ancak bu kez ciddi bir kesimin, tabii sosyal medya üzerinden, İnce’ye destek verdiği görülüyor. Genel eleştiri ise İnce’nin oyları böleceği ve bunun da AKP’ye ve saraya yarayacağı şeklinde. Ancak bu sohbetimde konuya bir başka açıdan bakıyorum. Uzunca bir süredir CHP yönetiminde “Kendi adayımızla bu seçimi kazanamayız, herkesin kabul edebileceği bir ortak aday bulalım” arayışı var. Buna karşı kim olursa olsun CHP’li olmayan bir adaya tüm CHP’lilerin oy vermeyeceği endişesi de var.

Bu nedenle kimi CHP’lilerin “O halde öyle bir aday koyalım ki, ilk turda ikinci olamasın, ikinci turda diğer adayı biz mecburen destekleyelim” dediğini bile biliyorum. Hatta “Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in aday gösterilmesini” sırf bu nedenle isteyenlerin olduğu bile söyleniyor.

Tüm bu söylentiler üzerine İnce’nin parti kuracağını açıklaması, Amerika ve Avrupa’nın el altından “Artık Erdoğan dönemi bitmeli, yerine onun gibi söz dinleyen, istediğimizi yapacak, bizim dilimizden anlayan, biraz da ekonomi bilen biri olsun” diyerek desteklediği Ali Babacan’ın önünün açılmasını sağlayabilir. Nedenini bu konuşmada anlatıyorum..