Muharrem İnce’nin seçim otobüsüne polis engeli

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin seçim otobüsü Bağdat Caddesi’nde polisler tarafından kesildi. Evrak istendiğini söyleyen İnce, polislere “Bir seçim arabasından evrak istendiğini ilk kez görüyorum. Vermiyorum evrakı, var mı itirazın” diye yanıt verdi.

İstanbul programı sırasında Bağdat Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce‘nin önü trafik polislerince kesildi.

Otobüse ceza kesip bağlamak isteyen trafik polislerine tepki gösteren İnce, “Bu ülkede 4 sene önce bir seçim oldu. En yüksek ikinci oyu alan adam benim. 15,5 milyon oy almış, 30 yıldır seçim otobüslerinde olan biriyim. Süleyman’ın adamları, Tayyip’in adamları Bağdat Caddesi’nde önümü kesiyor arabayı bağlayacak evrak istiyor benden. Sana evrak vermiyorum. Görmüyor musun Muharrem İnce’nin seçim otobüsü olduğunu? 30 yıldır seçim otobüslerindeyim bir seçim aracından evrak istendiğini ilk kez görüyorum” dedi.

“SİZ SEDAT PEKER’İN İDDİALARINA BAKIN”

Muharrem İnce, “Siz Sedat Peker‘in iddialarına bakın, PKK’lıları yakalayın, uyuşturucu tüccarlarını yakalayın. Açın önümü, siz AKP’nin değil, Süleyman’ın değil siz Türk milletinin polislerisiniz” diye tepki gösterdi.

POLİSLER YOLU AÇTI

Muharrem İnce’nin tepkisi üzerine ekipler yolu açtı.

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