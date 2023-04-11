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10 Nisan 2023
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Muharrem İnce’nin yardımcısı istifa etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Muharrem İnce’nin kurmay kadrosundaki, Memleket Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray, partisinden istifa etti.

Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, Genel Başkan Yardımcısı Demiray istifa ettiğini sosyal medya hesabından tek cümleyle duyurdu.

Aziz Aykut Demiray, Twitter’dan paylaştığı görselde, “Gördüğüm lüzum üzerine partiden ve görevlerimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan Demiray, 40 yılı aşan çalışma hayatı boyunca; Türkiye İş Bankası Genel Müdür Vekili, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Hayat Sigorta, Arap Türk Bankası, İşbank Gmbh şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. MasterCard ödeme sistemleri Avrupa Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil etti. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olan Demiray, 2 çocuk babası.

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