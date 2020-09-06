Muharrem İnce’ye ‘Madımak’ eleştirisi

CHP’li Muharrem İnce, 1000 gün sürecek Memleket Hareketi’ni Sivas’ta 4 Eylül tarihinde başlatmıştı.

Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen Madımak Oteli’ni ziyaret eden İnce, burada anı köşesine karanfil bırakmış, “27 yıl önce Madımak’ta insanlık yakıldı. Geçmişi değiştirmek mümkün değil ama yaşadığımız büyük acılardan ders alarak geleceğin Türkiye’sini kurmak mümkün” ifadelerine yer vermişti.

SİYASET SIRADANLIKTAN KURTULMALI

Babası şair Metin Altıok’u Madımak katliamında kaybeden CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İnce’nin anı köşesine karanfil koymasını eleştirdi.

Zeynep Altıok Akatlı, “Sayın Muharrem İnce Sivas’ta yıllardır katillerimizin adının kaldırılması için mücadele verdiğimiz sözde anı köşesine karanfil koyarak “memleket turuna” başlamış. Katillerin özel afla serbest kalmasına uzanan 27 yıllık adaletsizlik bu normalleştirmeden güç alıyor” dedi.

“Değişim ve adalet için siyasetin sıradanlıktan kurtulması gerek” diyen Altıok Akatlı, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Göstermelik simgesel bir ziyaret yerine neyle karşı karşıya olduğumuzun bilincinde, neyle mücadele ettiğini bilerek mesaj veren topluma da örnek olacak bilinç ve farkındalık olmalı.”

SİVAS KATLİAMI Yakın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Madımak Katliamı 2 Temmuz 1993’te yaşandı. Bir grup radikal İslamcı, Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında çoğunluğu Alevi olan konukların kaldığı oteli ateşe verdi. Dehşet verici katliamda 33 yazar, ozan ve düşünür ile iki otel çalışanı feci şekilde can verdi.

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