Muharrem İnce’ye yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında www.twitter.com isimli sosyal paylaşım sitesinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde yapılan paylaşımda;

“45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ’cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık terörüstlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim” şeklinde açıklamalar yapıldığı anlaşılmakla; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi” başlıklı 160’ıncı maddesinde düzenlenen; “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” hükmü uyarınca;

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır.