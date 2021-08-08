Mühendise sosyal medya tuzağı: 370 bin liram gitti

Sosyal medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, sahte dekontlarla “Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz” şeklinde paylaşımlarda bulunarak inandırdıkları kişileri dolandırıyor. Son mağdurlarından biri mühendis Erhan G., kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebeke üyeleri tarafından 370 bin TL dolandırıldı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Erhan G. sosyal medyada gezerken kadın arkadaşı Ümmü E.’nin dekont paylaşarak “Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz” paylaşımını gördü.

Bunun üzerine hemen Erhan G., bilgi almak için arkadaşı Ümmü E.’ye sosyal medya üzerinden mesaj attı. Çaldıkları hesap üzerinden Ümmü E.’ymiş gibi konuşan dolandırıcılar, Erhan G.’yi sözde yatırım uzmanı olduğunu iddia ettikleri Taner isimli kişiye yönlendirdi.

Arkadaşıyla konuştuğunu zanneden Erhan G., hemen Taner isimli kişiyle telefonla iletişime geçti. Taner isimli kişi, Erhan G.’ye “Kripto para yatırım uzmanı olduğunu, cüzi miktarlı paralarla çok fazla kazanç sağlandığını, isterse yardımcı olacağını söyleyerek ikna etti. İkna edilen Erhan G., Taner isimli kişinin kendisine yatırım ve kazanç için belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 8 kez olmak üzere toplam 370 bin lira gönderdi.

Erhan G. daha sonra kazanç sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek için Taner isimli kişiyi aradı. Taner isimli kişi de maliyeden bir memurun arayacağını ve parasını geri alacağını söyledi. Bir süre sonra Erhan G.’yi telefonla arayan kişi mali müfettiş olduğunu yurt dışı üzerinden tarafına bir para geleceğini ancak 127 bin lirayı 2 parça halinde yatırılmaması sebebiyle bunun gerçekleşmediğini parayı tek parça halinde tekrardan yatırması gerektiğini aksi halde vergi cezası ile icra işlemlerine maruz kalacağını belirtti.

Dolandırıldığını anlayan Erhan G. daha önce irtibat kurduğu kimseye ulaşamadı. Bunun üzerine Erhan G., Taner isimli kişi ile paraların gönderildiği hesabın sahiplerinin de içinde bulunduğu 7 kişi hakkında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatııdı.