Muhittin Böcek ile Bakan Varank arasında su atışması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, suya yapılan zam konusunda kendisini eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalya Büyükşehir Belediyesi‘nde AKP’li belediyelere göre yüzde 20 daha pahalı olduğunu belirtti.

BAKAN VARANK İLE MUHİTTİN BÖCEK ARASINDA SU ATIŞMASI

Varank, “Türkiye’de en pahalı suyu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sattığını, CHP’li Belediyelerin ortalama satış fiyatının Ak Parti Belediyelerinden %20 pahalı olduğunu, Yıllardır CHP’nin yönettiği meşhur Bodrum’da bile doğru düzgün kanalizasyon sistemi olmadığını, biliyor musunuz?” diye sordu.

Bakan Varank’a sosyal medya hesabından cevap veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Sayın Bakanım talihsiz açıklamanızı gördüm. Belediyemize bağlı ASAT, 2021 Ağustos’ta 38 milyon TL elektrik faturası öderken, bu ay ki elektrik gideri 140 milyon TL’dir. Su fiyatındaki artışın nedeni, fahiş elektrik zamlarıdır. ASAT tüm yatırımlarına 3,5 yıldır devam etmektedir.” Yanıtını verdi.

Muhittin Böçek’e yanıt veren Varank, “Muhittin Bey, bütün belediyeler aynı elektriği kullanıyor ama siz Antalyalılara suyu ortalama %80 daha pahalı satıyorsunuz. Genel Başkanınız “Şanlıurfa’da belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava vereceğim” diyor. Söyleyin size de bedava versin. Yoksa yalan mı konuşuyor?” paylaşımında bulundu.

MUHİTTİN BÖCEK’TEN AÇIKLAMA

Bunun üzerine Muhittin Böcek de “Enerjiye gelen yüzde 367’lik zamlardan vatandaşımızın en az düzeyde etkilenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunu Sayın Bakan Varank’ın bilmemesi ya da bilmezden gelmesi çok üzücüdür.” diyerek şu açıklamayı paylaştı:

“Sayın Bakanım Antalya’da suyun barajlardan değil, diğer illerin aksine elektrik enerjisi kullanılarak çıkartıldığını bilmemeniz beni çok şaşırttı. Bu vesileyle öğrendiyseniz, yaptığınız elektrik zammı nedeniyle elektrik giderimizin de ayda 140 milyon lira olduğunu söylemiş olayım.

-Yem, gübre, tarım ilacı, mazot, elektrik gibi zamlarınızla üretemez hale gelen çiftçimeze ‘Yerelden Kalkınma’ projelerimizle verdiğimiz desteği, Genel Başkanımız öncülüğünde belediyelerimizle Anadolu’ya yayacağız.

-Sayın Bakanım, Antalya’mızda 51 sulama kooperatifinin bazılarının yüzde 100 olmak üzere ortalama yüzde 74 elektrik ihtiyacı belediyemizce güneş enerji santrallerinden sağlanarak, 12 bin çiftçi ailesine bedava vermektedir. Sadece 3 yıllık desteğimiz güncel tarife ile 87 milyon TL’dir.

-Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği, tamamen uygulanabilir gerçeklere dayanmaktadır. Az kaldı #Geliyorgelmekteolan”

İlginizi Çekebilir Bakan Varank: Enflasyon bizim de canımızı acıtıyor