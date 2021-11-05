Muhittin Böcek kara kış paketini açıkladı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kara kış paketini açıklayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 500 lira nakdi yardımdan, eğitim desteğine, gıda, yemek ve süt yardımından öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar zor günlerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kış aylarında vatandaşlara destek olunması çağrısının ardından kara kış paketini açıkladı. Pandemi sürecinde olduğu gibi ağır ekonomik şartlarda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik desteklere devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, kara kış paketi kapsamında sosyal kart sahiplerinin acil ihtiyaçlarını karşılaması için hemen hesaplarına 500 TL yatıracaklarını söyledi.

GIDA VE YEMEK YARDIMI

İşsiz, gelirsiz kalmış vatandaşlara verilen gıda yardımlarının sayısını da artıracaklarını ifade eden Muhittin Böcek, “Kara kış paketimiz kapsamında hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza günlük yemek yardımlarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahibi ilkokul ve orta öğretim öğrencilerimize eğitim desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Küçük çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aylık süt yardımlarımızı bu süreçte artarak devam ettireceğiz” dedi.

ÖĞRENCİYE DESTEK

Üniversite öğrencilerini açıkta bırakmayarak, yurt sağladıklarını hatırlatan Muhittin Böcek, “Bununla birlikte öğrencilerimizin yemek gibi temel ihtiyaçlarını günlük olarak karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize desteklerimizi devam ettireceğiz. Üniversite kampüsünde sabahları sıcak çorba ikramlarımız devam edecek. Ayrıca öğrencilerimize her ay 5 ton suyu belediye olarak ücretsiz sağlıyoruz” dedi.

“HİÇ KİMSE YATAĞA AÇ GİRMEYECEK”

Vatandaşların mutfağından aşlarını eksik etmeyeceklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “İçinde bulunduğumuz bu zor günleri bölüşerek ve yardımlaşarak atlatacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Antalya’da hiç kimse üşümeyecek ve hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum kalmayacak. Hastalar, yaşlılar yalnız bırakılmayacak. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanınızda olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

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