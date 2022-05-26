Muhittin Böcek’ten TÜRGEV açıklaması: Doğru bulmuyor, iptaline yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz

Basında yer alan, “Yargı, Antalya’da AKP’li belediyenin TÜRGEV’e yaptığı tahsisi iptal etti, CHP’li belediye kararı temyiz etti” haberlerine karşı açıklamada bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek; “Temyiz edilen karar, TÜRGEV’e tahsis ile ilgili değil, genel protokol yapma yetkisi ile ilgilidir. Kız öğrenci yurdunun adı geçen vakfa 49 yıllığına verilmesi konusunu doğru bulmuyor, iptaline yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

İsmail AKIN

Muhittin Böcek “Kararı temyiz ederek yurdun TÜRGEV’de kalmasının önünü açtı” haberlerine, yaptığı basın açıklaması ile cevap verdi.

“TÜM İTİRAZLARIMIZA VE RET OYU KULLANMAMIZA RAĞMEN GERÇEKLEŞMİŞTİR”

Böcek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* “Son günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılan ve bir önceki yönetim tarafından 49 yıllığına TÜRGEV’e irtifak hakkı tesis edilen kız öğrenci yurdu ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği doğmuştur. Kız öğrenci yurdu, 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Belediye Encümeni kararıyla TÜRGEV’e 49 yıllığına bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilmiştir.

* Haberlerde bahsi geçen 2014 yılındaki dava ise önceki Belediye Başkanına vakıf ve derneklerle protokol imzalaması için Büyükşehir Belediye Meclisi’nce verilen genel yetkinin, iptaline yöneliktir. Basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve bilinçli olarak kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 12.08.2014 gün ve 399 sayılı kararı ile Belediye Başkanına vakıf ve derneklerle sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik protokol imzalaması için genel yetki vermiştir.

* Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Songül Başkaya da bu kararın iptaline yönelik dava açmıştır. TÜRGEV’e yapılan tahsis ise 2017 yılında 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunun ek 4 ve geçici 21. Maddeye getirilen bu nitelikteki vakıflar lehine kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebileceğine dair düzenleme üzerine, tüm itirazlarımıza ve ret oyu kullanmamıza rağmen gerçekleşmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 71 sayılı ve Belediye Encümenin 05.05.2018 6678 Sayılı kararıyla söz konusu yurdun 49 yıl süre ile irtifak hakkı, TÜRGEV’e verilmiş ve tapuya da işlenmiştir.”

“İPTALİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

“Bir kez daha vurgulamak gerekirse açılan dava bir önceki başkana verilen genel protokol yapma yetkisinin iptaline yönelik olup, yurdun özel bir kanun çerçevesinde meclis kararıyla 49 yıllığına TÜRGEV’e devrinin iptaline yönelik değildir” diyen Böcek, şu ifadeleri kullandı:

* “Temyiz edilen karar, TÜRGEV’e tahsis ile ilgili değil, genel protokol yapma yetkisi ile ilgilidir. İki farklı konuyu bilinçli olarak harmanlayıp, bu tür gerçeği yansıtmayan haberlerle halkı yanıltmak isteyen, bizleri karalamaya çalışan bir takım çevrelere; sesleniyorum, bu beyhude çabalar bizi yıldırmadı, yıldıramaz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup kollayarak çalışıyoruz.

* Ranta dur diyerek, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına, tasarrufa büyük önem veriyoruz. 2013 yılında yapılan kız öğrenci yurdunun adı geçen vakfa 49 yıllığına verilmesi konusunu doğru bulmuyor, iptaline yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda bir önceki yönetim tarafından dernek ve vakıflarla yapılan birçok protokolü kamu yararı görmeyerek iptal ettik birçoğunun da süresini uzatmadık. Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızla, planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için aynı azim ve kararlılıkla hizmetlerimize devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.”