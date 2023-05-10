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10 Mayıs 2023
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Muhsin Yazıcıoğlu davası ertelendi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009’da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirdikleri iddiasıyla 19 kişinin yargılandığı davanın 9’uncu duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ailenin avukatları katılırken, başka suçlardan tutuklu bulunan 4 sanık SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Sanık avukatlarının katılmadığı duruşmada söz alan Yaızıoğlu ailesinin avukatlarından Kemal Yavuz, helikopterin düşmesi ile ilgili yürütülen ana soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek, “Bekletici mesele yapılan soruşturma dosyasındaki gelişmeye göre bu yargılamanın devam edeceği anlaşılmaktadır. Bana soruşturma dosyasının beklenilmesine karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Sanıklar da dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti ana soruşturmanın sonucunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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