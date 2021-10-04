Muhsin Yazıcıoğlu’nun eski yol arkadaşı Remzi Çayır’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye çok sert sözler!





Milli Yol Hareketi Sözcüsü Remzi Çayır, Türkiye'de siyasi partilerin hizmet aracı olmaktan çıkıp rant, çıkar ve güç elde etme aracı haline geldiğini öne sürdü. Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Tayyip Bey şu an neyle meşgul biliyor musunuz? 'Gücü nasıl elimde tutarım, nasıl devam ettiririm'in peşinde. Bu sistemin gereği, adamın suçu yok. Adam girmiş kaba, kap kirli. Kirlenmeme, başkalaşmama şansı yok. Ne yazık ki kabın bir tarafından melek gibi giren siyasetçi, cin olarak çıkıyor. Sistem değişmedikçe hiçbir şeyi değiştiremeyiz" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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