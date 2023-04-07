Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’ndan adaylık açıklaması

2009 yılında şüpheli bir helikopter kazasında ölen BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

Yazıcıoğlu, “14 yıldır suikastla ilgili netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir. Milletimizin babamın hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, herhangi bir siyasi partiden adaylık düşüncem olmadığını belirtirim” dedi.

Furkan Yazıcıoğlu, adının milletvekili adaylığıyla ilgili geçmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

“GÜNDEMİM HAK VE ADALET”

– Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini Türk milletinin babam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsi manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum. Fakat benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse netice alınamamışken, şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir.

“SUİKAST AYDINLATILSIN”

– Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığım tüm görüşmelerdeki tek konu, Yazıcıoğlu suikastının aydınlatılması olmuştur. Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini dilerim.