Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Kılıçdaroğlu’na dosya verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu parti genel merkezinde makamında ağırladı. Kılıçdaroğlu, “Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

“CİDDİYETLE ARAŞTIRMA YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİM”

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız” dedi.

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