Muhtarın talebine AKP’li belediyeden ‘pes’ dedirten yanıt! ‘Kemal Sunal filmi gibi’

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Merkez Şahinler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, AKP’li belediyeden mahallesinin yolunun yapılması talebinde bulunduğunu, belediye başkanının ise, “Yağmur yağmayacak’ kehanetiyle talebi reddettiği gerekçesiyle Şanlıurfa Valiliği’ne şikayette bulundu.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Merkez Şahinler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, Şanlıurfa Valiliği’ne verdiği dilekçede köyünün yolunu yapmadığını öne sürdüğü AKP’li belediyeyi şikayet etti.

SÖZCÜ’nün güncel durumuyla ilgili fotoğrafına ulaştığı şikayete konu Şahinler Mahallesi’ndeki yolun stabilize olduğu görüldü.

Muhtarı Mehmet Şahin’in Şanlıurfa Valiliği’ne 27 Eylül 2021’de verdiği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’ne sevk edilen dilekçede belirtilen sıkıntının yansıtıldığı fotoğrafların ise, 2019 yılına ait olduğu ve mahallenin kış aylarındaki durumunun gösterilmesini sağlamak amacıyla dilekçeye eklendiği anlaşıldı.

“YAĞMUR YAĞMAZ DİYE HİZMET VERMEDİLER”

Şahinler Mahallesi Mehmet Şahin’in Şanlıurfa Valiliği’ne verdiği dilekçesinde toprak olan mahalle yollarının yağmur yağması halinde çamur olma riskine karşı yeniden düzenlenmesi konusunda Akçakale Belediyesi’nden yardım talebinde bulunduğunu görülüyor.

Şahin’in dilekçesinde, “Bulunduğumuz istek üzerine, Akçakale Belediye Başkanı’nın yağmur yağmayacağı ve yağmur yağmayacağı için de bu yolu düzenlemeye gerek olmadığını belirtip bizlere bu hizmeti vermeyeceklerini söylediler. Bu yolun okul yolu olduğunu, çocukların kışın bu yolda sıkıntı yaşayacaklarını belirtmek isterim. Bu yolun kısa sürede, en basit şekilde onarılması da kışın okula giden çocukların sorun yaşamaması adına makamınıza fotoğraflarla talepte bulunmaktayım. Bu konuda gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim” şeklinde durumu özetlediği ve Şanlırfa Valiliği’nden yardım istediği görüldü.

“KEMAL SUNAL FİLMİ GİBİ”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise konuyla ilgili olarak, “Akçakale’de merkez mahalle Şahinler’in muhtarı, yolu yapmayan AKP’li belediyeyi Şanlıurfa Valiliği’ne şikayet etti. Dilekçede, Akçakale Belediye Başkanı’nın ‘yağmur’ cevabı yer aldı. Sanki belediyede yağmur yağacağını önceden hisseden personel var! Kemal Sunal filmindeki gibi” yorumunda bulundu.

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