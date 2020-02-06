Muhtarlığı kazandı ama öfkesi dinmedi!

ÇİNLİLER BİRİNE BEDDUA ETMEK İSTEDİKLERİNDE DİLERİM İLGİNÇ ZAMANLARDA YAŞARSIN DERMİŞ..ÖYLESİ İLGİNÇ BİR ZAMANDA YAŞIYORUZ..TAHAMMÜLSÜZLÜK, ŞİDDET HER YANIMIZI SARDI..ADAYLIĞINI KOYDUĞU MUHTARLIK 11 AY SONRA BAŞINA İŞ AÇTI. İDDİAYA GÖRE RAKİBİNİN OĞLU MUŞTAYLA SALDIRDI, KÖR OLMAKTAN SON ANDA KURTULDU. İŞTE BİR GARİP MUHTARLIK KAVGASININ "BÖYLE KİN OLUR MU" DEDİRTEN HİKAYESİ… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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