Muhterem Nur’un son sağlık durumu

Bugün bazı medya organlarında ve sosyal medyada Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un hayatını kaybettiği yönününde iddialar ortaya atıldı. Nur’un yardımcısı Şerife Hanım, çıkan iddiaları yalanladı.
Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan rahmetli Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bugün hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberler Gürses, hayranlarını üzdü. İddialar sonrası Muhterem Nur’un yardımcısı Şerife Hanım, sozcu.com.tr’ye açıklama yaptı. Muhterem Nur’un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Son güncelleme: 15:26 – 07.03.2020