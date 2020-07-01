Muhteşem Anlar ! Atatürk’ün Silüeti Belirdi ! İzleyin !

Ardahan’ın Damal ilçesindeki Karadağlar’ın eteğinde her yıl 5 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti, bu yıl Haziran ayının sonlarında çıkmaya başladı. Havanın bulutsuz olması nedeniyle önceki gün saat 18.00 sıralarında vatandaşlar Atatürk’ün Karadağ sırtlarındaki siluetini görmeye gitti. Bol bol hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştüklerini belirtti.

Siluetin çıkmasının büyük bir hediye olduğunu söyleyen Hanife Bahşi, ”Öncelikle gerçekten çok güzel bir yer, böyle bir siluetin çıkması büyük bir hediye. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Ardahan doğa güzellikleriyle ön planda ve bu şölenle fotoğraf çektirerek bir anıya sahip olabilirsiniz” dedi.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal yaptığı açıklamada, belediye olarak Ardahan Valiliğine ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’nin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir görüş yazısı yazdıklarını ve dönüş olmadığını ifade ederek gayri resmi yapılmayacağı yönünde olduğunu söyledi. Başkan Önal, şu ifadeleri kullandı:

* Gerek şehir dışından gelenlerin 14 gün süreyle karantinada kalması, gerek maskesiz olarak sokağa çıkma yasağı ve gerekse sosyal mesafeden kaynaklı ilgili genelgeler? Valilik, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda bu festival ve ilimizdeki diğer festivaller yapılmayacak gibi görünüyor.

* Normal şartlarda bu yıl 24’üncüsü yapılacaktı. Ama yapılmayacak gibi görünüyor. Fakat biz Atatürk’ün gölgesinde toplanmaya devam edeceğiz. Atatürk, Damal ve festival sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz. Seneye inşallah bu salgın da bitince daha güçlü bir festival yapmayı hedefliyoruz.

Ardahan’daki “Atatürk silüeti” bu yıl da görülmeye başlandı

– Damal Belediye Başkanı Ergin Önal:

– “Atatürk’ün gölgesinde toplanmaya, Atatürk sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz”

– Vatandaşlardan Hanife Bahşi:

– “Burası çok güzel bir yer. Bunun herkesçe görülmesi gerek. Bu bize büyük bir hediye”

Ardahan’ın Damal ilçesinde, Karadağlar’ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

Karadağların eteğinde, havanın açık ve güneşli olması dolayısıyla Atatürk silüeti ortaya çıktı. Doğanın yeşilliğiyle buluşan silüet güzel görüntü oluşturdu.

Günlerdir bölgeye gelen ve silüeti görmek için havanın açılmasını bekleyen vatandaşlar, silüetin oluşumuna yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasının yanı sıra yeşil örtüyle kaplı alanlarda bol bol fotoğraf çekti.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl “Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri”ni düzenlediklerini söyledi.

– “Atatürk sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz”

Ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle söz konusu şenliklerin yapılmasının zor olacağını dile getiren Önal, şunları kaydetti:

“Bu yıl salgından dolayı şenliklerin yapılması biraz zor görülüyor. Valiliğe görüş bildirdik. İhtimal yapılmaması yönünde. Sonuçta salgın hala risk oluşturuyor. Ancak biz Atatürk’ün gölgesinde toplanmaya, Atatürk sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz. İnşallah salgının son bulmasıyla gelecek sene daha görkemli şeklide kutlamayı planlıyoruz.”

– Atatürk silüeti temmuzun sonuna kadar izlenebilecek

Önal, vatandaşların havanın açık olması halinde Atatürk silüetini temmuzun sonuna kadar izleyebileceğini ifade etti.

Silüetin oluşumunu izlemeye gelen Hanife Bahşi de çok etkilendiğini belirterek, “Burası çok güzel bir yer. Bunun herkesçe görülmesi gerek. Bu bize büyük bir hediye. Herkese tavsiye ederim. Doğa, ortam muhteşem. Görülmeye ve izlenmeye değer.” ifadelerini kullandı.

Karadağlar’ın eteğinde bugünlerde başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu nedeniyle ilçede 1995’ten itibaren her yıl temmuz ayında “Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri” düzenleniyor.

İlçenin Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül’ün 1954 yılında fark ettiği doğal Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru’nun 1975’de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına göndermesinin ve bu doğa olayının duyulmasının ardından yurt genelinde ilgi görüyor.