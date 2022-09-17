Mühürlenen, sokak arasındaki hayvanat bahçesine mehterli açılış

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, mahalle arasında faaliyet gösteren, aslan ve kaplanların kükreme sesi ile gürültülerinin bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mühürlenen hayvanat bahçesi, 2 gün sonra mahkeme kararıyla yeniden ziyarete açıldı. İşletme sahibi Yaşar Kaplan, açılış için mehter takımı kiraladı.

İş insan Ahmet Zeki Öner, ilçedeki İncek Mahallesinde kiraladığı 4 bin metrekarelik arazide hayvanat bahçesi açtı. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesi ile çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldukları gerekçesiyle Ankara Valiliği’nin verdiği ‘B grubu hayvanat bahçesi ruhsatının iptali için dava açtı.

Ankara 18’inci İdari Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti hayvanat bahçesinde inceleme yaptı. Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi.

MAHKEME RUHSAT İZNİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURUNCA MÜHÜRLENDİ

Mahkeme, rapor doğrultusunda 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı’nca işletmenin kapatılması kararı alındı. Hayvanat bahçesi, verilen sürenin dolması ardından önceki gün mühürlenerek ziyarete kapatıldı. İşletme sahibine hayvanat bahçesinde bulunan aralarında 3 aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu da bulunan hayvanları tahliye etmesi için 3 ay süre verildi.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

İşletme sahibi Yaşar Kaplan, kapatma işleminin yetkisiz idare (Gölbaşı Kaymakamlığı) tarafından yapıldığı, kapatma yetkisinin Ankara Valiliği’nde olduğu gerekçesiyle kapatma kararının yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurdu.

Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, hayvanat bahçesindeki hayvanların alıştıkları ortamdan taşınmaları halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği gerekçesiyle, söz konusu davanın durumuna göre yeniden bir karar alınıncaya kadar kapatma kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

MEHTERLİ AÇILIŞ

Mahkemenin kararı ardından 2 gün önce mühürlenen hayvanat bahçesi bugün mehter takımı konseri eşliğinde tekrar ziyarete açıldı. İşletme sahibi Yaşar Kaplan, “22 tane aslanımız var. Yan komşumuz Niyazi Güler, rahatsız oluyoruz diye bizi mahkemeye şikayet etti. Mahkeme kararı sürecinde bize bir kapama geldi. Perşembe günü kapattılar, dün de biz yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. Bugün de mehter takımı ile açılış yaptık. Tek rahatsız olan komşumuz bu” dedi.

Mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Yaşar Kaplan, daha önce hayvanat bahçesini başka bir yere taşıyacağını, mevcut yeri de düğün salonu yapacağını söylediğini hatırlatarak, “Biz şimdi yeni bir yer yapıyoruz, sürpriz o.

Biz burayı artık barınak yapıyoruz. Sahipsiz köpeklere burayı barınak yapıyoruz. 2 tane veteriner hekim tuttuk. Tedavi odaları yaptırdık. Bütün gelirlerimi burada sokak hayvanlarına harcayacağım. Biz burada çocuklara doğayı, hayvanları sevdiriyoruz. Bütün illerden buraya ziyarete gelenler var. Pazar günleri yaklaşık 2 bin ziyaretçi alıyoruz” dedi. (DHA)

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