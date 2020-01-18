Mühürlenen termik santralin filtrelerinin tamamlanacağı tarih belli oldu!

Çevreyi kirletmesinden dolayı 1 Ocak 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mühürlenen Çelikler Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AKP Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, firma yetkilileri, ilçe belediye başkanları, AKP, MHP, CHP il ve ilçe yönetimi ile işçi sendikası temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

TOPLANTI 3.5 SAAT SÜRDÜ

Mühürlendiği için 1 Ocak’tan bu yana elektrik üretimi yapmayan santralde çalışan 4 bin 300 kişinin son durumu ile çevre yatırımlarının ele alındığı toplantı 3.5 saat sürdü.

Toplantı sonunda açıklama yapan Mahir Ünal, A ve B Termik Santralleri’yle ilgili Elektrik üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile Çelikler firmasının yetkililerinden geniş bir brifing aldıklarını söyledi.

HAZİRAN 2020’DE TAMAMLANACAK

Ünal, şunları söyledi:

* A Termik Santrali’nde çalışan 4 bin 300 kişinin durumu konuşuldu.

* Filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu.

* Çelikler firmasının bize verdiği bilgi haziran 2020’de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler. DHA

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