Müjgan Ferhan Şensoy’dan duygulandıran paylaşım

Müjgan Ferhan Şensoy, 31 Ağustos’ta yaşamını yitiren babası Ferhan Şensoy’u sosyal medyada andı. Usta sanatçının vefatından bir hafta sonra anne olan Şensoy, babasıyla çekilen fotoğrafını duygusal bir notla yayınladı.

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos’ta sabaha karşı yaşamını yitirmişti.

Babasının acısıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy, altı gün sonra anne olmuştu.

“KIZIMIZI EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAYA ÇALIŞTIK”

Şensoy babasının vefatının ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

Müjgan Ferhan Şensoy, Instagram hesabından babası ve kardeşi Derya ile yayınladığı karelere, “Canım babam, 22 gün olmuş sen gideli ve 16 gündür kucağımda canımız kızımız… Seni en yakışan biçimde uğurlarken, kızımızı en güzel şekilde karşılamaya çalıştık. Böylesi teğet geçişinizi belki zamanla daha iyi anlamlandıracağım. Seni çok özlüyorum. ‘Özlemek güzeldir’ dersin sen; böyle bir özlem zamanla güzelleşir mi bilmem ama dilerim biraz olsun kolaylaşır. Seni çok seviyorum…” notunu düştü.

TORUNUNU GÖREMEDİ

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan Ferhan Şensoy, dedelik heyecanı yaşıyordu.

Büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera’yı göremeden hayata veda etti.

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