Mükemmeliyetçilik fibromiyalji olma ihtimalini artıyor

İSTANBUL (AA) – Medicana International İstanbul Hastanesi Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zühre Sarı Sürmeli, yaygın kas iskelet sistemi ağrıları ile birlikte kronik yorgunluk, huzursuz ruh hali ile seyreden ve kronik bir rahatsızlık olan fibromiyalji'ye ilişkin olarak, "Kişi yapısı gereği hassassa, mükemmeliyetçiyse ve küçük şeyleri dert ediniyorsa fibromiyalji olma ihtimali artmıştır. Ailesinde fibromiyalji sendromu olan kişilerde görülme olasılığı daha sıktır." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, fibromiyalji yaygın kas iskelet sistemi ağrıları ile birlikte kronik yorgunluk, isteksizlik, uyku bozukluğu ve çökkün veya huzursuz ruh hali ile seyreden kronik bir rahatsızlık. Genellikle kadınlarda erkeklerden daha çok gözleniyor. Uzun süren stresli hayat olayları sonucu meydana gelebiliyor veya bazen de başlatan belirli bir stres faktörü bulunmuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Medicana International İstanbul Hastanesi Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zühre Sarı Sürmeli, fibromiyalji'ye ilişkin olarak, "Kişi yapısı gereği hassassa, mükemmeliyetçiyse ve küçük şeyleri dert ediniyorsa fibromiyalji olma ihtimali artmıştır. Ailesinde fibromiyalji sendromu olan kişilerde (anne, teyze) görülme olasılığı daha sıktır." dedi.

Ailesinde fibromiyalji sendromu olan kişilerde (anne, teyze) söz konusu rahatsızlığın görülme olasılığının daha sık olduğuna vurgu yapan Sürmeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Fibromiyaljili kişilerde beynin ağrıyı algılama işlevi normal kişilere göre farklılaşmıştır. Fibromiyaljik kişiler ağrıya karşı çok hassaslaşmışlardır ve ağrıyı mevcut halinden daha fazla hissederler. Fibromiyaljili kişilerin beyinlerinde ağrıyı ileten kimyasalların (nörotransmitter) seviyelerinin yükseldiği saptandı. Bu nörotransmitterlerin fazlaca olması sonucu vücudunda sürekli yaygın ağrı hisseden kişide bir süre sonra kronik ağrı hafızası gelişir yani beyindeki ağrıyı algılayan almaçlar hassaslaşır ve ağrı sinyallerine aşırı artmış yanıt vermeye başlar. Fibromiyaljili kişilerin eklemlerinde veya organlarında ağrıya yol açacak bir hastalık veya yaralanma yoktur. Ancak ağrıları gerçektir, hayali değildir."

– Tedavide ilaç haricinde düzenli egzersiz de önerilmekte

Sürmeli, Fibromiyalji'nin iltihaplı romatizmal bir hastalık olmadığını ve eklemlere, iç organlara kalıcı hasar vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eklemlere ve iç organlara kalıcı hasar verecek bir rahatsızlık değildir. Yumuşak doku romatizması olarak da adlandırılabilir. Fibromiyaljiyle birlikte hassas bağırsak sendromu, migren, gerilim tipi baş ağrıları, depresyon, anksiyete görülme sıklığı artmıştır. Fibromiyaljili hastalarda kronik olan tüm vücutta ağrının yanı sıra konsantrasyon bozukluğu, hafıza kayıpları, beynin bulanıklaşması, iş yapma isteğinin olmaması, dışarı çıkma ve arkadaşlarla sosyalleşme isteğinin olmaması, sürekli bir enerji azlığı ve yorgunluk, ellerde ayaklarda uyuşmalar, sık idrara çıkma, idrarda yanma, bağırsakta şişkinlik, gaz, kabızlık gibi şikayetler de vardır.Bazı hastalar şikayetlerinin çok sıcak, nemli veya çok soğuk havalarda artış gösterdiğini söylerler. Şikayetler artan ve azalan bir seyir gösterir. Fibromiyaljinin tanısında tabi ki aynı şikayetlere yol açabilecek iltihaplı ve iltihaplı olmayan romatizmal hastalıklar araştırılıp dışlanmalıdır. Fibromiyaljinin tedavisinde duloksetin veya pregabalin içeren ilaçların yanı sıra düzenli egzersiz özellikle açık havada yapılanlar, yüzme, yürüyüş, bisiklet, meditasyon ve relaksasyon egzersizleri, yoga, sosyalleşme, hobilerle ilgilenme, evde çok fazla yalnız kalmamak, ev işlerinde yardım almak da öneriler arasındadır."