Mülteci akını çiftçiyi vurdu: Tarlamızı ekemiyoruz

Türkiye’nin Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından Edirne’nin Pazarkule Sınır Kapısı’na binlerce mülteci geldi. Sınır hattı boyunca tarlaları bulunan Karaağaç mahallesi çiftçileri ise meydana gelen maddi zarara isyan etti. Çiftçi Yılmaz Ule, “Tarlalarımız ne olacak? Burada nasıl çalışacağız?” ifadelerini kullandı.

‘BURADA NASIL ÇALIŞACAĞIZ?’

Edirne’nin üretim deposu olarak bilinen Karaağaç Mahallesi çiftçileri, yetiştirecekleri ürünlerin ekim zamanının geldiğini söylerken, üretim amacıyla satın aldıkları tohum ve gübreleri tarlalara ulaşım olmaması nedeniyle bekletmek zorunda kaldıklarını belirttiler.

Devlet yetkililerinden destek beklediklerini açıklayan çiftçi Yılmaz Ule, “Tarlalarımıza gidemiyoruz, mağdur kaldık. Mart ayı geldi, ekim yapmamız lazım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, herkes tedirgin oldu. Karaağaç Mahallesi’nde çok sayıda çiftçi var. Herkesin de 100 dönümlük tarlası yok. 5-10 dönümlük tarlasından çıkan mahsulle geçinen çiftçilerimiz var. Tarlalarımız ne olacak? Burada nasıl çalışacağız?” dedi.

‘DEVLET ÇİFTÇİLERE BİR ŞEY SÖYLESİN’

Pazarkule Sınır Kapısı’nda konaklayan mültecilerin, cep telefonlarını şarj etmek amacıyla tarlalarda bulunan trafolara da hasar verdiğini söyleyen Ule, “Anlatmakla da bitmiyor, çiftçinin çilesi büyük. Biz topraktan geçiniyoruz. Tarlalarımıza çadır kurulmuş. Elbette kurulacak ama devlet de buraya gelip çiftçilere bir şeyler söylesin. Buraya ne gelen var, ne giden. Biz tarlalarımızı çalışacak mıyız, çalışmayacak mıyız? Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne baksınlar, kimin burada tarlası varsa, mağdur olan varsa gelip mağduriyetlerini dinlesinler” açıklamasında bulundu.

‘TOHUMLARIN TOPRAKLA BULUŞMASI LAZIM’

Karaağaç mahallesi çiftçisinin 2020 üretim sezonu için tohumdan gübreye birçok ihtiyacını satın aldığını açıklayan Ule, “Tohumların toprakla buluşması lazım. Başka çaremiz yok. Tohumlar, gübreler elimizde kalırsa ne olacak? Buradaki tüm çiftçilerin borcu var. Benim Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede de tarlam var. Orasını da polis barikatla kapatmış. Tarlaya giriş yapamıyoruz. Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan birçok insanın orada tarlası var. Oraya nasıl gireceğiz? Böyle devam ederse çalışamayız. Devlet yetkilileri mahallemizi ziyaret etse, çiftçilerle konuşsa, mağduriyetlerin giderileceğini söylese çiftçi de rahatlayacak” sözlerine yer verdi.

TARIMDA GAZ BOMBASI TEDİRGİNLİĞİ

Ule, Pazarkule Sınır Kapısı’nın tampon bölgesinde bulunan tarlasına da Yunanistan polisleri tarafından çok sayıda gaz bombası atıldığını belirterek, “Devlet yetkililerin gelip gaz bombasının mahsule ve toprağa etkisinin olup olmadığını tahlil etmesi gerekiyor. Tarladan çıkacak mahsulü insanlarımız yiyecek. Çiftçinin bu konuda da tedirginliği var. Gaz bombasının toprağa tesiri var mı, yok mu? Bunun açıklanması gerek” dedi.

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