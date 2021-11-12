Mülteci krizinde yeni gelişme: Türkiye’den uçuşlara alınmayacaklar

Avrupa Birliği ile Belarus arasında devam eden gerilim tırmanırken yeni bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nin gündemi mülteci krizi… Batı dünyasının “Avrupa’nın son diktatörlüğü” olarak adlandırdığı Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia, bugünden itibaren Türkiye’den uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen’den insanların alınmayacağını duyurdu.

Bu talebin doğrudan Türk yetkililer tarafından geldiğini ve şirketin de buna uyduğu belirtildi.

Avrupa Birliği, son dönemde bölgede mülteci krizinin tırmandığını ve Belarus ile birlikte Rusya’nın mültecileri bir silah olarak Avrupa’ya gönderdiğini öne sürmüştü.

Avrupa Birliği, Belarus’a ve mültecileri taşıyan havayolu şirketlerine yaptırımı da gündemine almıştı.

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