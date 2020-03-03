Mülteci politikasında gelinen nokta doğru mu? – Halk İçin Halk Adına (2 Mart 2020)

Halk İçin Halk Adına'da mesleki dayanışma Geçirdiği kaza sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalacak Sedef Kabaş'ın programına dostları destek veriyor. Bu hafta Değerli Gazeteci Özlem Gürses sordu; CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol yanıtladı. Türkiye, İdlib'e kilitlendi… TSK, 'Bahar Kalkanı' harekatını başlattı. Harekatın hedefleri ne? Türkiye-Rusya ilişkileri yeniden geriliyor. AB ve ABD'den gelen mesajlar ne anlama geliyor? Sınır kapıları açıldı. Türkiye, mülteci politikasını neden değiştirdi? Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:
www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Anasayfa Alaturka Online Mülteci politikasında gelinen nokta doğru mu? – Halk İçin Halk Adına (2...