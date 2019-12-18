“Mülteciler için hiçbir çalışmanız, yok yalan söylemeyin” – Gün Başlıyor (18 Aralık 2019)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Erdoğan, İsviçre’de mülteciler ve Avrupa Birliği için sarfettiği sözlere değindi, Libya’ya asker gönderme tartışmalarına ve asgari ücret görüşmelerini değerlendiren Ataklı, Hablemitoğlu Cinayeti’nin perde arkasına ışık tutuyor. Tele1'e destek olmak için:

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