Mülteciler: Yunan askerleri bizi dövüp paramızı aldı!

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE

Edirne merkez ilçeye bağlı Doyran köyünde mülteci akını devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehri kıyısındaki Doyran köyünde mülteciler, Avrupa’ya nehir üzerinden geçebilmek için hayatlarını tehlikeye atarken; sınırı geçmeyi başaran mülteciler ise Yunan polisi tarafından yakalanarak geri gönderiliyor.

MÜLTECİLER EYLEM YAPTI

Yüzlerce kişinin Meriç kıyısında yaşam savaşı verdiği alanda mülteciler, Yunanistan sınırının açılması amacıyla eylem düzenledi. Mülteciler, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırladıkları ‘Sınırlar Açılsın’ yazılı pankartlarla nehir kıyısında eylem yaptılar. ‘Sınırlar Açılsın’ sloganı atan mültecilerin arasında çok sayıda çocuğun bulunması ise dikkat çekti.

SINIRIN AÇILMASINI İSTEDİLER

Eylemde ‘Open The Borders’ yazılı pankartı taşıyan Mirhan Enganem, Yunanistan’ın mültecilere sınırını açmasını isterken; “Dün akşam çok soğuk oldu ve yağmur yağdı. Benim kardeşim çok ağladı. Biz gidiyoruz ama askerler kapıyı açmıyor. Okumak, çalışmak istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Okul çok güzel, ben okumayı çok seviyorum. Bir de yemek istiyoruz. Çünkü bizde yemek çok kalmamış” ifadelerine yer verdi.

Mülteciler, bir süre pankartlar ve sloganlarla yürüyüş yaparken; bölgeye yiyecek ve içecek ikramı gelmesinin ardından eylem sona erdi. İstanbul’dan Doyran köyüne gelen Durdu Polat adlı bir gönüllü, mültecilere 300 kişilik yiyecek ve içecek dağıttı.

“YUNAN POLİSİ HER ŞEYİMİZİ ALDI”

Meriç nehri kıyısında Yunanistan sınırını aşan ve Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra Türkiye’ye gönderilen mülteciler de bulunuyor.

Afgan mülteci Abdullah Aydin (25), 28 Şubat Cuma günü Yunanistan sınırını geçtiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı

* Türkiye’ye Afganistan’dan kaçak yollarla geldim. 4 buçuk senedir Türkiye’deyiz. Cumhurbaşkanı sınır açık dedi. Buraya 3-4 gün önce geldik. Türkiye’nin sınırı açık ama Yunanistan sınırı kapalı. Hangi taraf oyun oynuyor bilmiyoruz. Türkiye tarafı mı oyun oynuyor, yoksa Yunanistan tarafı mı bilmiyoruz. Burada çocuklar, aileler var.

* Biz genciz, bize sorun olmaz. 5-6 yaşlarında çocuklar var. Allah yardımcımız olsun. Atina’ya gidenler de var, karşıya geçemeyenler de var. Atina’ya geçenleri de geri gönderiyorlar. Yunan polisleri, Atina’ya geçenlerin telefonunu, parasını, elbiselerini, çantasını alıyor ve sadece bir tişört ve iç çamaşırı ile geri gönderiyor.

* Ben de Atina’ya Cuma günü geçtim. Sınırı geçtikten sonra 2 gün yol yürüdük. Atina’ya 30-35 kilometre kala Yunan polisi tarafından yakalandık. Yunan polisi telefonumu, çantamı, paramı aldı ve geri gönderdi. 3 gün önce de tekrar buraya geldik. Atina’dan gönderildikten sonra İstanbul’a geri döndük, para ve telefon alıp geri geldik.

Mülteciler, Doyran köyünde Avrupa’ya geçmek amacıyla beklemeye devam ediyor.