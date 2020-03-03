Mültecilerin Avrupa Macerası ! (Edirne’den Antalya’ya Yolculuk)





Geçtiğimiz günlerde avrupa sınır kapılarının açılmasının ardından sayıları 100 bii geçen mülteciler yunanistan sınırına dayandı. Yunan askerlerinin sınırdan almadığı mültecilerin bit kısmı çareyi Meis Adasına gitmek için Antalya'nın Kaş ilçesine geldiler. bizlerde kendilerine başlarından geçenleri ve bu maceralarını sizlere iletmek için röportaj yaptık. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

-Eğlenceli Sohbetler

-Gündem Olan Konular

ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin–

https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv

İnstagram — ilave tv