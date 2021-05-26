Multinet Up ile Metro Türkiye’den esnafa kazandıran iş birliği

İSTANBUL(AA) – Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, ekosistemindeki KOBİ ve mikro işletmelere avantajlar sunmak için geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Metro Türkiye ile yapılan iş birliği kapsamında, MultiAvantaj Kart sahibi KOBİ ve mikro işletmeler, Türkiye genelindeki 37 Metro Türkiye mağazasında sunulan kalite ve fiyat avantajlarından kendilerine özel ayrıcalıklarla yararlanacak.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, teknoloji tabanlı ürün ve servisleri ile KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sunan Multinet Up, aynı zamanda MultiNet üye iş yerine maliyet ve ödeme avantajı ile toplu satın alma hizmeti sunuyor.

MultiNet üye iş yeri olan işletmelerin operasyonel giderlerini maliyet avantajları ile yönetmesini sağlayan geniş tedarik zinciri MultiAvantaj, işletmelerin MultiNet ile yapılan harcamalardan biriken bakiyelerini vade süresi beklemeden değerlendirmelerine imkân sağlıyor.

Multinet Up’ın MultiNet üye iş yeri olan esnaflar için geliştirdiği MultiAvantaj Kart, esnafa MultiNet'te biriken bakiyesini, vade süresi beklemeden gıda, temizlik, teknoloji, güvenlik, kargo, kırtasiye, akaryakıt gibi onlarca farklı kategoride harcama imkânı sunuyor.

İşletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmesini sağlayan MultiAvantaj, işletmelere tüm ihtiyaçlarını tek bir portal üzerinden tedarik etme, adrese teslim, tedarikçi noktasına giderek satın alma veya internetten sipariş olanakları sunuyor. İşletmeler sadece MultiAvantaj Kart ile değil, dilerlerse kredi kartı ile de MultiAvantaj.com.tr sitesi üzerinden satın alma yapabiliyor.