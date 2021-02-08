Münbiç'te yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişiminde 1 SMO askeri şehit oldu

MÜNBİÇ (AA) – Suriye'de Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Cerablus’un güneyindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 1 SMO askeri şehit oldu.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Münbiç ilçesinden Cerablus'un güneyindeki SMO mevzilerine yönelik sızma girişiminde bulundu. Teröristlerle çıkan çatışmada bir SMO askeri şehit oldu.

Teröristler çekilmeye çalışırken bir anne ve kızını rehin alıp sivil kalkan olarak kullandı.

Terör örgütü, Tuhar Sağir köyünü örgütün işgalindeki topraklara bağlayan Sacur Nehri'nin üzerindeki köprüyü patlatırken, anne ve kızı SMO unsurlarının çabaları sayesinde teröristlerin elinden kurtarıldı.

Rusya, Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç’ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak ilçede işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerini ve sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.