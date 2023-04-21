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21 Nisan 2023
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Munzur Çayı’na otomobil uçtu, 3 kişi kayıp

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, öğlen saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 40ıncı kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili Diyarbakır’dan Ovacık’a seyir halinde olan iki otomobilden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Munzur Çayı’na uçtu.

Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral’ın (21) bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobilin çaya uçtuğunu gören diğer otomobildekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinden oluşan 50 kişi sevk edildi.

Kar sularının erimesi ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı’na girilmesi riskli olduğu için helikopterle havadan ekiplere destek veriliyor. Ekipler, otomobili ve kayıp 3 kişiyi bulmak için çay kenarından gözlem yaparak çalışmasını sürdürüyor.

SUYUN DEBİSİ ÇOK YÜKSEK VE TEHLİKELİ

Munzur Arama Kurtarma Saha Şefi Hikmet Gökmen, Aldığımız bilgiye göre iki araç halinde Diyarbakır’dan Ovacık’a gidiyorlar. Yolda bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedince suya düşüyor. Diğer otomobildekiler, araçta 3 kişi olduğunu söyledi.

Suya düşen araçtaki 2 kişinin cam tavandan çıktığını, daha sonra akıntıya kapıldığı söylediler. Şu anda akıntı aşırı fazla olduğu için su kenarında gözlem yapabiliyoruz. Suyun debisi çok yüksek ve tehlikeli. Şu anda araç ve şahıslara dair bir ize rastlamadık dedi. (DHA)

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