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5 Mayıs 2023
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Munzur Çayı’nda kaybolan kişileri bulmak için yeni yöntem deneniyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı’nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral’ın (22) aranmasında 15. güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan’ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

ÇELİK AĞ YÖNTEMİ

Munzur Çayı’nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü’nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını, ağaç köklerini ve kaya diplerini kontrol ediyor.

Bölgede Munzur Çayı’nın debisinin düşmesiyle ekipler, Mavi Köprü ve Kemerbel civarında suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirdi.

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da belirli aralıklarla ağların bulunduğu alanları inceleyerek kayıp 3 genci bulmaya çalışıyor.

OLAY

Baran Aslantaş’ın kullandığı otomobilin 21 Nisan’da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı’na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı. (AA)

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