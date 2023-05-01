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1 Mayıs 2023
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Munzur Çayı’ndaki kayıp arama çalışmasıyla ilgili yeni gelişme

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ve bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı’nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral’ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı’nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü’nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.

1200 PERSONEL KATILIYOR

Sahadaki çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Bölgede koordineli şekilde çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı’nın kıyı kesimleri ile su yüzeyinde yaptıkları aramalarda kaza sonrası suda kaybolan otomobile ulaştı.

Su altındaki otomobili çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, suyun iki kıyısına halatlar bağladı.

Halatlar yardımıyla suya giren dalgıçlar, su altındaki araca kanca taktı. Vinç ile çekilen araç kıyıya getirildi.

Kayıp 3 kişinin araç içinde ve aracın bulunduğu alanda olmadığı tespit edildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

OLAY

Baran Aslantaş’ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan’da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı’na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı. (AA)

Alaturka Online
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