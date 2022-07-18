Munzur festivaline ‘yürüyüş ve konser’ yasağı

Tunceli’de 21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alacak Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserleri valilik tarafından yasaklandı. Ayrıca Sanat Sokağı’ndan başlayarak Seyit Rıza Meydanına kadar sürecek olan yürüyüşün de yasaklandığı bildirildi.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’de uzun süredir çalışması devam eden 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne ilişkin geçtiğimiz günlerde program içeriği açıklanmış, festivalin 21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak Tunceli Valiliği’nden bugüne kadar konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Festival Tertip Komitesi’nin yurtların misafirlere açılması ve stadyum konserine ilişkin talebi yanıtsız kalmıştı.

STADYUM TAHSİSİ YAPILMADI, YÜRÜYÜŞ YASAKLANDI

Tunceli Valiliği, Tunceli Belediyesine festivale 3 gün kala resmi yazı gönderdi. Gönderilen yazıda 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alacak Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserlerinin uygun görülmediği belirtildi. Ayrıca yozlaşmaya karşı yapılması planlanan ve Sanat Sokağı’ndan başlayarak Seyit Rıza Meydanına kadar sürecek olan yürüyüşün de yasaklandığı bildirildi. Stadyum konserleri için stadyumun tahsis edilmeyeceği de bildirildi.

“İDARECİLERİN FESTİVALE DESTEK OLMASI GEREKİR”

Tunceli’nin yaz aylarında nüfusunun arttığını ve ticari olarak esnafın hareketlendiğini belirten Tunceli Belediyesi CHP grup başkanvekili Berkay Gündoğan, şunları söyledi;

*Corona virüsü salgınında Tunceli en çok etkilenen illerden bir tanesi. Tunceli, yılın yaklaşık üç ayı nüfus olarak belirli bir rakamın üzerine çıkar bu yaz döneminden sonrada minimum seviyeye düşer.

*Bu da şu demek oluyor, kentteki esnafın, vatandaşın, misafirlerin keyif alabileceği, ticaret olarak hareketli olduğu dönem bu üç aylık dönemle sınırlı. Yaklaşık üç yıldır corona salgınıyla beraber bu üç aylık dönemde kent çok durgun geçti. Belediyenin zorlu imkanları dahilinde yapılan bir festivale ilin idarecilerinin de destek olması gerekir. Konserlerin yasaklanması, konaklamalara yapılan engellemelere ya da stadyumun tahsisiyle ilgili sorunların yaşanmaması gerekir.

*Bu bir doğa ve kültür festivali burada siyasi bir propagandanın ya da bir siyasi mitinge dönüşecek bir durum değil. Türkiye’nin birçok ilinde organize edilen festivaller oluyor bu tarz engellemeler oluyor mu?

*İdareciler ilin ekonomik sorunların göze alarak, insanların corona virüsü salgını dönemindeki streslerini düşünerek bu tarz konulara biraz daha toleranslı davranmaları gerekiyor. Doğanın korunması temalı bir festivale aykırı düşünenler yanlış yapar.

*Konusu kültür ve doğa olan bu festivalin özünü dersim halkı çok iyi biliyor bu yüzden aykırı bir duruma daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda halkımızın müsaade etmeyeceğini ilgililerin bilmesini isteriz.

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