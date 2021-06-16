CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan TBMM'de yaptığı konuşmada canına kıyan polislerin mektuplarını okudu. Murat Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirerek polislerin haklarına sahip çıkma çağrısında bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muratbakan #chp #tbmm #meclistv #polis #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Murat Bakan canına kıyan polislerin mektuplarını okudu! “Süleyman Soylu duyuyor musun?”