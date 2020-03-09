Murat Boz’dan Deren Talu’yla aşk iddialarına net cevap

Popçu Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığına dair iddiaları kesin bir dille reddederek, “Öyle bir ilişkimiz yok. Karşı taraf da zor durumda kalıyor” dedi.

Murat Boz, önceki gün Maslak’taki bir hastane çıkışı görüntülendi. Boğaz enfeksiyonu olduğunu söyleyen şarkıcı, “Ufak bir enfeksiyon var. Genelde bir check-up yaptırıyorum. Bir problem yok yani” dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü için önlemler aldığını belirten Boz, “Virüs her yerde ama pozitif düşünmek lazım. Ülkemize daha uğramadı. Ben geleceğini de düşünmüyorum” diye konuştu.

Bu yıl sinemada herhangi bir projenin içinde olmayacağını söyleyen Boz, “Sinema yok. Görüştüğümüz projeler var. Bu yaz biraz tatil ile geçecek. Yazın bol bol tatil yapacağım. Türkiye’yi seviyorum. Ülkem gibisi yok, Ege sahilleri gibisi yok bana göre” dedi.

AŞK YOK

Adının aşk dedikodularına karıştığı Deren Talu’yla alakalı konuşan şarkıcı, “Karşı taraf da zor durumda kalıyor, yanlış anlaşılmalara mahal vermek olmaz. Bir ilişkimiz yok arkadaşlar” açıklamasını yaptı.

URAZ KAYGILAROĞLU HAKKINDA KONUŞMADI

Boz, eski sevgilisi Aslı Enver’le adının aşk dedikodularına karıştığı Uraz Kaygılaroğlu’nu “Sosyal medyadan takip etmeyi neden bıraktınız?” takipten çıktınız sorusuna ise şu cevabı verdi: “Bununla alakalı konuşmuyorum, teşekkür ederim.”