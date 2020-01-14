Murat Cemcir ‘Filenin Sultanları’ ile Tokyo’ya gidiyor!

Yeni yılın ilk gününde Baba Parası adlı filmlerini seyirci ile buluşturan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yurt dışında gerçekleştirdikleri bir film galası sonrasında uçakta ‘Filenin Sultanları’ ile karşılaşınca o anı ölümsüzleştirmeyi unutmadı. Cemcir paylaşımın altına yazdıklarıyla gülümsetti.

Sevenlerinin karşısına Baba Parası adlı filmle çıkan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Türkiye genelinde gittikleri şehirlerde seyirci ile bir araya geldi. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da benzer aktivitelerde bulunan Kural ve Cemcir, Hollanda’daki gurbetçilerimiz ile yaptıkları buluşmanın ardından dönüş yolunda büyük bir süprizle karşılaştı.

FİLENİN SULTANLARI İLE AYNI UÇAKTA

Türkiye’ye dönüş yolculuğunda Filenin Sultanları ile aynı uçakta yolculuk eden Ahmet Kural ve Murat Cemcir bu anı ölümsüzleştirdi. Çektiği selfieyi Milli Voleybolcularımız Tokyo biletini aldıktan sonra paylaşan Ahmet Kural bu keyifli kareyi: “Hepimizi gururlandıran Filenin Sultanları’yla Hollanda dönüşü aynı uçaktaydık. Gönülden tebrik ettik, kutladık. Helal size! Bekle Tokyo, kızlarımız geliyor” notuyla paylaştı. Kural’ın bu paylaşımının altına meslektaşı Murat Cemcir şu esprili yorumu yaptı: “Ben de gidiyorum kardeşim Tokyo’ya onları yalnız bırakır mıyım hiç… değil mi?”