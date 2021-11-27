Murat Dalkılıç’ın babası yoğun bakımda

Şarkıcı Murat Dalkılıç’ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç (64) Kuşadası’nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç’ın sağlık durumunun kritik olduğu yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kuşadası’nda yaşamını şarkıcı Murat Dalkılıç’ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan şarkıcı Murat Dalkılıç da sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile Aydın’a gitti. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz’dan bilgi aldı.

“BABAM İYİ OLACAK İNANIYORUM”

Babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dalkılıç, “Babam kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum” dedi. (DHA)



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