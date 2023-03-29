Murat Karayılan’ın yardımcısı terörist Fransa’da öldü

PKK terör örgütünün silahlı kanadının tepe isimleri arasında yer alan ve 35 yıl boyunca birçok kanlı saldırının emrini verip planlamasını yapan ‘Fazıl Botan’ kod adlı 55 yaşındaki Ahmet Şeker’in tedavi gördüğü Fransa’da öldüğü ortaya çıktı.

ASKERİ UÇAKLA GÖTÜRÜLDÜ

Şeker son olarak Suriye Rakka’da IŞİD’le girdiği çatışmada ağır yaralamış, Erbil’de Fransız askeri uçağıyla Paris’e tedavi için götürülmüştü.

Teröristin uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye’ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı girişimlerde bulunulmuş, ancak sonuç alınamamıştı.

ELLERİNDE 257 ŞEHİDİN KANI VAR

1987 yılından beri terör örgütünün dağ kadrosunda sorumlu olan terörist Ahmet Şeker; polis, asker, korucu ve sivillerin de arasında olduğu 257 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutuluyordu.

MERKEZ KOMİTEYE GİRDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan, kırmızı bültenle aranırken Suriye’den Irak’ın kuzeyindeki Erbil havaalanına getirilen ve buradan da Irak Bölgesel Kürt Yönetimi eski Başbakanı Kosret Resul’ün yardımıyla Fransa’ya ait askeri bir uçakla Paris’e götürülen Ahmet Şeker, PKK’nın silahlı kolu HPG’nin de komuta konseyi üyesiydi.

Terörist elebaşı Murat Karayılan’ın da yardımcısı olan terörist, PKK’nın 10. kongresinde merkez komite üyeliğine getirilmişti.

KARAYILAN VE BAYIK ÖNERDİ

Ahmet Şeker, Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın önerisiyle 2014 yılında Suriye’nin kuzeyine geçerek ABD’nin gözdesi Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile birlikte PKK-YPG’nin başına getirildi.

Kamışlı Askeri Havaalanında konumlanan Şeker, Suriye gizli servisi El Muhaberat’la sıkı ilişkiler geliştirdi. YPG’nin Haseki, Kamışlı ve El Malikiyah sorumluluğunu üstlenen terörist, IŞİD’in konvoyuna düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralandı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE AYARLANDI

Bir süre Suriye’deki hastanelerde tedavi gördü, daha sonra Suriye’den Irak’a geçişlerin sağlandığı El Yarubiya Hudut Kapısından karayoluyla Erbil Havaalanına getirildi. 26 Mayıs 2015 günü de Fransa Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçakla tedavi edilmek üzere Fransa’nın başkenti Paris’e götürüldü. Terörist tam teşekküllü bir hastanede uzun süre tedavi gördü.

RAKKA OPERASYONUNU YÖNETTİ

Terörist Şeker, Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Irak sınırındaki 30 askerin şehit edildiği Taşdelen Karakolu’na 1992 yılında düzenlenen saldırı ile 2007 yılında Hakkâri’nin Yüksekova’daki Dağlıca Karakolu’nda 16 askerin şehit edildiği, 2008 yılında Aktütün jandarma karakoluna düzenlenen 17 askerin şehit edildiği, 19 Ekim 2011’de Hakkâri’nin Çukurca’da 25 askerin şehit edildiği saldırıların baş faili olarak aranıyordu.

Sekiz taburla Rakka’da IŞİD’e saldırı başlatan Şeker, ABD’nin tahsis ettiği ağır silah ve zırhlılar eşliğinde Pentagon’daki üst düzey generallerle koordineli çalışma içindeydi. Terörist Şeker’in ABD’nin verdiği koordinatlar ve PKK’nın Kandil’deki çatı yönetiminden gelen talimatlarla Rakka operasyonunu yöneten isimdi.

Şam’da Abdullah Öcalan’ın yanında uzun yıllar kalan terörist Ahmet Şeker, Irak’ın kuzeyindeki Hakkâri sınırında yer alan Zap bölgesine 21 Şubat 2008 yılında düzenlenen Güneş harekâtında da teröristlerin başındaki isimdi.

HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ, İKİ PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Terörist Şeker’in planlamasıyla Kobra taarruz helikopteri atılan güdümlü füze ile teröristler tarafından düşürüldü. Pilot Yüzbaşı Tekin Işık ile Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan şehit oldu.

KANLI SALDIRILARIN EMRİNİ VERDİ

Siirt-Şırnak kırsalını içine alan sözde Botan sahasında bölgeyi ve arazi yapısını iyi bilen terörist bu durumu fırsata çevirip onlarca askerimizin şehit edildiği kanlı saldırıların başında yer aldı. Yüzlerce teröristin öldürüldüğü sıcak çatışmalardan her defasında kaçmayı başaran terörist Ahmet Şeker, İran sınırındaki Kandil bölgesinde de uzun yıllar binlerce teröristin başında yer aldı.