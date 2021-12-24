MURAT MENTEŞ’İN SON ROMANINDAKİ MAFYA LİDERİ KİM?

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta ünlü edebiyatçı Murat Menteş ve son romanı Fink'deki baş kahraman Göksenin Yıldırım ile birlikteyiz. Son kitabı Fink'in yeniliği neler? Bu yenilik kararları nasıl alındı? Kitaptaki mafya lideri Volkan Güven'in gerçek hayatta bir temsili var mı? Kurallara uymadan yaşamak sanatla nasıl birleşir? Murat Menteş deli tarafını edebiyatla birleştiriyor mu? Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada'nın katkılarıyla devam ediyor. —

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