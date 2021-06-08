Murat Muratoğlu SÖZCÜ TV’de: Erdoğan – Biden görüşmesinden dolar, altın, euro nasıl etkilenir?





Siyaset Sedat Peker’in iddiaları ile çalkalanırken, sokağın derdi geçim sıkıntısı. Peki ekonomi nereye gidiyor? Döviz kurunda beklenti ne? Piyasalar hangi yönde hareket edecek? Peki başta bitcoin olmak üzere, kripto para piyasasında neler oluyor? Ziraat Bankası’nın Demirören Grubu’na verdiği kredi neden tartışmalı hale geldi? Siyasetteki tartışmalar halkın cebine nasıl yansıyor? Erdoğan Aktaş, Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu ile halkın ekonomisini konuşacak. #muratmuratoğlu #piyasalar #bitcoin #dolar #euro #döviz #ekonomi #altın #sozcutv #sedatpeker