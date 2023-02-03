Murat Sancak’tan Fenerbahçe maçı sonrası hakem açıklaması

Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe 14’te Mert Hakan Yandaş’la harika bir gol buldu. Fakat Ali Palabıyık elle oynama gerekçesiyle golü geçerli sayılmadı. 29’da Adana Demirspor penaltı kazandı, Younes Belhanda penaltıdan yararlanamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.

KARŞILIKLI GOLLER

İlk yarısında heyecan fırtınası yaşanan mücadelenin ikinci devresi de nefes kesti. 52’de Demirspor’da Emre Akbaba direğe takıldı. 81’de Adana temsilcisi lehine bir penaltı kararı daha çıktı. Bu kez Cherif Ndiaye hata yapmadı ve Mavi Şimşekler’i öne geçirdi. 88’de cevap Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia’dan geldi.

FENERBAHÇE’DEN YOĞUN TEPKİ

Zirve takibini sürdürmeye kararlı olan Fenerbahçe, en zor deplasmanlardan birinde Adana Demirpor’dan 3 puanı alarak zirve takibini sürdürmek istiyordu. Ligde 3 maçlık seri yakalayan Sarı-Lacivertliler, bu sezon sahasında yenilgisi bulunmayan Mavi Şimşekler’le nefes kesen maçta 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda yara aldı. Bir golün iptal edildiği, iki penaltıdan birinin kaçtığı, direkten dönen topu olduğu karşılaşmada heyecan üst seviyedeydi.

Mücadelenin ardından özellikle Fenerbahçe cephesinden hakem Ali Palabıyık’a yoğun tepkiler vardı.

MURAT SANCAK’TAN HAKEM YORUMU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın sosyal medya paylaşımları ise gündem oldu. Başkan Sancak, maçın hakemi ve mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil.”

“Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana’yı sevmiyor, niye acaba?”