Murat Sancak’tan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi: Eyyamcılık yaptı!

Adana Demirspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, son dakikalarda gelen gollerle mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

86’DA YIKILDILAR

Maç boyu iyi bir görüntü ortaya Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında 86. dakikaya kadar 0-0 ile gitmeyi başardı. Birçok önemli şans yakalayan konuk ekip, 86. dakikada Fredrik Midtsjö’nün ceza sahası dışından şutuyla yıkıldı.

ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİLER

Maç içinde fırsatlar yakalayan Adana Demirspor, bir kere Emre Akbaba ve bir kere de Henry Onyekuru ile direğe takıldı. İlk yarıda bu şansları değerlendiremeyen konuk ekip, ikinci yarıda ise Cherif Ndiaye ile gole çok yaklaşsa da kaleye yönelen topu Victor Nelsson’un çıkarması ile golden olmuşlardı.

BAŞKANA MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLARDAN İLGİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, mücadeleyi izlemek adına Nef Stadyumu’ndaydı. Birçok stadyumda olduğu gibi Murat Sancak, Galatasaray taraftarlarından da ilgi gördü. Maç öncesi taraftarların ricasını kırmayan Sancak, onlarla selamlaşırken fotoğraf da çektirdi.

MURAT SANCAK’TAN ALİ ŞANSALAN’A TEPKİ

Maçın ardından Nef Stadyumu’ndan ayrılmaya hazırlanan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kısaca basın mensuplarının maç ile ilgili görüşlerini sormaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Ali Şansalan’a tepki gösteren Sancak, “Ne diyeyim? Gördünüz hakemi, eyyamcılık yaptı. Maçı katletti ama Galatasaray’ı tebrik ediyorum, güzel oynadı” ifadelerini kullandı.