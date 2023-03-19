Murat Sancak’tan istifa iddialarına yanıt

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında geçtiğimiz günlerde istifa söylentileri ortaya atılmıştı.
55 yaşındaki başkan, istifa etmeyeceğini söyleyerek 19 Mart Pazar günü önemli açıklamalarda bulunacağını söylemişti. Adana Demirspor Başkanı, istifa edeceği yönündeki haberlere sosyal medya hesabından yaptığı ilginç bir paylaşımla yanıt verdi.
Başkan Murat Sancak, istifa edeceği yönündeki iddialara Sanatçı Mustafa Sandal’a ait “Pazara kadar” şarkını paylaşarak cevap verdi.
Sancak yaptığı paylaşımda, “Herkese günaydın, pazar gününü iple çekenlere cevabım şarkı sözlerindedir.” ifadelerini kullandı.