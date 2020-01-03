Muratoğlu: Yine kağıdın kalemin belini kırmışlar

Yine kağıdın kalemin belini kırmışlar, enflasyonu öyle açıklamışlar. Belli ki enflasyonu sezon indirimine sokmuşlar.

Enflasyonun yükselmesini açıklarken beklenenden fazla artış falan deniliyor ya, bu arkadaşlar Vietnam’da, Kamboçya’da mı yaşıyorlar diye merak etmiyor değilim…

Çarşıda, pazarda, markette biraz vakit geçiren herkes farkında… Bakmayın, açıklanan da enflasyonun tüfelenmiş hali… Uyuyamazsın görsen gerçeği…

Dünyada enflasyon yokken, bizde fiyatlar yüzde 11,84 artıyorsa, enflasyon el âlemde kedi, bize ejderha… Avrupa, Amerika, Japonya, İngiltere enflasyonun gölgesini görünce bayramlıklarını giyiyor. Dünyada kıpırdamıyor. Bizde kapı çalsa oynuyor.

Hayır, enflasyon düştü deseler sanki koşup mal alacaksın? Gelirin mi artıyor ki? Para nerede? Eee? O zaman çok da şey etme!

İLGİLİ HABER Enflasyon açıklandı (YERSEN)