Mürsel Alban bağıra bağıra konuştu! AKP’liler laf atmadan duramadı! “Yalan değil talan talan talan!





CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Turizmi Teşvik Kanunu teklifini AKP'nin sabah saat 08.00 sıralarında getirdiğini ifade ederken, "Karadenizliler size sesleniyorum; yaylası olanlar, kışlağı olanlar, merası olanlar size sesleniyorum; bu kanun teklifine ‘evet’ diyenler size sesleniyorum: Artık sizin yaylalarınız yok, artık kışlaklarınız yok, meralarınız yok, ormanlarınız yok çünkü artık mülkiyeti, tasarrufu kamuya ait olan alanlar doğal karakteri korunarak turizme açılacak. Ben, soruyorum şimdi size: Ayder'in yaylaları rengarenk çiçek. Siz çiçekli çadırlar mı kuracaksınız oraya? Çiçekli binalar mı yapacaksınız Ayder'in yaylalarına?" diye tepki gösterdi. AKBELEN ORMANLARI TALAN EDİLİYOR: Muğla'da İkizköy'de Akbelen Ormanları yağmalanıyor, talan ediliyor. Yine 5'li çeteniz olan, Limak Şirketi’ne peşkeş çekilmiş olan yerde ağaçlar kesiliyor, köylüler direniyor, ağlıyor, ‘Biz nefes alamıyoruz’ diyor, Akbelen Ormanları’ndan elinizi çekin. Akbelen Ormanlarında köylüler ağlıyor, neden? Akbelen Ormanları Limak'a peşkeş çekilmiş, ‘Nefes alamıyoruz’ diyor, Akbelen Ormanlarını talan eden, yağmalayan 5'li çeteye peşkeş çeken, kömür için ormanı, yeşili yok eden, dolarının yeşilini seçen AKP iktidarı… YALAN DEĞİL TALAN: Yalan değil talan, talan diyelim. Yine Anadolu'da bir söz var bakın, yine Kars'ta diyor ki: ‘Bana bak, ne haldeyim; yare bak, ne sallanır.’ Halka bak, ne halde; siz neyin peşindesiniz. Yalanın, yağmanın, talanın peşindesiniz; ayıptır, günahtır ya. Bu Turizmi Teşvik Kanun Teklifi'ne ‘ret’ oyu vereceğimizi duyuruyorum. “ BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mürselalban #meclis #tbmm #haber #meclistv #tbmmtv #haberler