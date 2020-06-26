Musa Piroğlu “Halka karşı suç işleyenlerden hesap soracağız” deyince Meclis’te tartışma çıktı!

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Musa Piroğlu konuşmasında “Savcılarınız, polisleriniz, bürokratlarınız, memurlarınız hiç yargılanmayacaklar, hiç hesap vermeyecekler gibi düşünüyorlar. Birileriniz onlara söylesin, size çok güveniyorlar. Onlara deyin, siz gidicisiniz, kaybediyorsunuz, biteceksiniz ama onlar kalacak ve halkın huzurunda, halkın vicdanında hesap verene kadar onların peşinden biz koşacağız. Halka karşı kim suç işlemişse onun hesabını biz soracağız” ifadelerini kullanınca Meclis’te tartışma çıktı.

Musa Piroğlu’nun konuşmasını AKP’li Recep Özel gözdağı olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Recep Özel’e “Sen halka karşı suç mu işliyorsun?” diye sordu.

Musa Piroğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

Biz halka karşı suç işleyenlerle uğraşıyoruz, kendinizi orada görüyorsanız üstünüze alınabilirsiniz.

Musa Piroğlu’nun konuşması HDP ve CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı.

MUSA PİROĞLU KİMDİR

Kırşehir / Hirfanlı – 1968, Kazım, Elif.

Öğretmen; İlk ve ortaokulu Kırşehir’de, liseyi İzmir’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

MEB bünyesinde öğretmenlik yaptı ve emekli oldu. Birleşik Sosyalist Parti ve ÖDP Üyeliği, Sosyalist Demokrasi Partisi ve Birleşik Devrimci Parti Kuruculuğu ile Birleşik Devrimci Parti Genel Başkanlığı yaptı. 1988 yılında geçirdiği iş kazasından beri engelli olarak hayatını sürdürmektedir.Piroğlu, bekârdır.