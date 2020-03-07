Musa Piroğlu Meclis’te Çok Sert Konuştu… AKP’liler Çileden Çıktı!

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Musa Piroğlu’nun konuşması Meclis’te sert tartışmalara neden oldu. AKP’li milletvekilleri adeta çileden çıktı. Tartışmaya Meclis Başkanvekili müdahale etti.

Musa Piroğlu konuşmasını AKP’lilere dönerek “Uyarıyorum, kaybediyorsunuz. Sonunuz yakın, bu sona hazırlık yapın!” diyerek bitirdi.

MUSA PİROĞLU KİMDİR

Kırşehir / Hirfanlı – 1968

Öğretmen; İlk ve ortaokulu Kırşehir’de, liseyi İzmir’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

MEB bünyesinde öğretmenlik yaptı ve emekli oldu. Birleşik Sosyalist Parti ve ÖDP Üyeliği, Sosyalist Demokrasi Partisi ve Birleşik Devrimci Parti Kuruculuğu ile Birleşik Devrimci Parti Genel Başkanlığı yaptı. 1988 yılında geçirdiği iş kazasından beri engelli olarak hayatını sürdürmektedir. Piroğlu, bekârdır.