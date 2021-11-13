HDP'li Musa Piroğlu , TBMM Genel kurulunda yaptığı konuşma meclise damga vurdu. Piroğlu, ülkedeki işçi direnişlerini meclis kürsüsüne taşıdı. Konuşmasının sonunda Türkiye – Katar ilişkileri hakkında konuşan Piroğlu, iktidarı sert sözlerle hedef aldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #musapiroğlu #hdp #meclis #tbmm #haber #haberler #meclistv #tbmmtv #meclisizle #tbmmizle #anahaber #halklarındemokratikpartisi
Anasayfa Alaturka Online Musa Piroğlu yine meclise damga vurdu! “Sonunuz yakın! Bu sona hazırlık yapın!”